Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, что в направлении Авдеевки российские оккупанты на южном фасе этого района обороны ВСУ пытаются прорваться сразу в двух направлениях.

Так, заметно движение противника по направлению с.Пески - с.Первомайское, а также россияне пытаются восстановить свое положение севернее рубежа с.Водяное -с.Опытное, утраченное ими несколько дней назад. При этом на обоих направлениях российские оккупанты пока смогли только занять часть "серой" зоны на Западе от села Пески.

Также эксперт прокомментировал события на Лиманском направлении. Там подразделения 74-й отдельной мотострелковой бригады противника, при поддержке подразделений 331-го парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии, атаковали по направлению с.Диброва - с .Серебрянка.

По словам военного обозревателя, одновременно с той атакой росийские сили — 175-й отдельный разведывательный батальон при поддержке батальона БАРС-8 "Оренбург" — атаковали передовые позиции ВСУ вдоль реки Северский Донец, также в направлении села Серебрянка.

"В результате с севера атаки противника закончились безрезультатно, но с северо-восточного направления ему удалось продвинуться на расстояние около 1 км", — добавил Константин Машовец.

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Как сообщала Politeka, украинцев предупредили об угрозе с Лиманского направления: пока Залужного отвлекают на Юге.

Также Politeka писала, что раскрыты точки фронта, где у ВСУ есть шанс на прорыв.