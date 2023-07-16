Американский историк российского происхождения Юрий Фельштинский сообщил, почему Путину осталось недолго. Об этом эксперт рассказал в эфире Politeka Online.

"Я ощущаю, что Путину не так долго осталось. Это действительно так. В то время, как в 21-м году, когда до войны я издавал свою книжку о спецслужбах, захватывающих власть. Я писал, что Путин создал исключительно стабильную систему и сможет остаться президентом до 2036 года, как он обещал, за одним исключением, если он не начнет большую войну. Если он начнет большую войну, он подпишет себе смертный приговор. Вот Путин начал эту большую войну, он подписал себе смертный приговор, он уже подписал себе даже ордер Гаагский трибунал, как мы знаем", - рассказал эксперт.

При этом специалист отметил, что это не значит, что Путина не станет завтра. Нет, пройдет еще какое-то время и он еще успеет выпить много крови из людей. Но самый важный вопрос не в том, сколько власти Путин потерял. После мятежа Пригожина произошли события и ему пришлось отдавать свою власть. Это стало известно из откровений Лукашенко, ведь он рассказал, что в переговорах участвовал Патрушев, который и стал выгодоприобретателем этого события.

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