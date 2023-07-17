Недавно Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный в интервью иностранному изданию заявил, что вернет Крым, даже если западные партнеры будут против. И он обязательно это сделает, но есть нюансы. Так, все впирается в ресурсы, средства и время.

Об этом в эфире "Фабрики новостей" рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, сейчас цель всего государства и народа – деоккупация Крыма от российской агрессии. К тому же возвращение полуострова может поставить точку в войне с россией.

"Это абсолютно четкая цель, к которой мы идем, это только вопрос времени. Более того, я вам скажу, что есть уверенность, абсолютно понятно, что эта территория Украины будет деоккупирована. Вопрос времени, сил, ресурсов, средств. И вот тут генерал Залужный и конкретизирует, что даже если и без американского оружия, но для этого мы должны производить свое. Там же есть другое тезис о том, что нам нужно свое оружие для того, чтобы оно наносило удары на территории россии", - говорит Мусиенко.

По словам эксперта, это уже вопрос к украинской оборонной промышленности. У нас есть не так много времени, чтобы обеспечивать войско необходимым оружием.

"Те же дроны дальнобойные, ракетная программа, которая должна быть реализована, и многое другого, чтобы мы могли действительно наносить удары и по территории оккупированного Крыма, по военным объектам врага, и по территории россии, и везде, где считают нужным наше военное руководство. Здесь совершенно прав генерал Залужный. Я думаю, что здесь есть четкая поддержка, это цель украинского народа, это декларирует и президент Украины Зеленский. Другой цели и других целей, и задач не ставится, просто это вопрос времени ресурсов и средств", - говорит Александр Мусиенко.

Последние новости Украины:

Напомним, Риск нового удара со стороны Беларуси: что на самом деле происходит на границе и с лагерем вагнеровцев.

Как сообщала Politeka, Острая фаза контрнаступления: украинцам раскрыли долгожданные сроки прорыва ВСУ на фронте.

Также Politeka писала, что Новая волна обстрелов, оккупанты выпустили по городу сразу четыре ракеты: подробности и данные о пострадавших.