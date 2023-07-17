В военной сводке полковник ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан рассмотрел ситуацию на Донецком направлении и прокомментировал ее в прямом эфире. Он выразил свое признание успехам Вооруженных Сил Украины на фронте и обратил внимание на положение российских войск в районе Олешок и не только.

«Марьинка и Авдеевка находятся на границах Донецка, просто граница, причем и с одной и с другой стороны, с Марьинки как раз идет объездная дорога, которая полуокружает Донецк и отделяет его от Ясинноватой, подходит также к Авдеевке. Марьинка и Авдеевка являются теми плацдармами, если начать двигаться, мы «откусим» Донецк, возьмем в клещи – сможем окружить.

И сделать это можно хорошо, вдоль дороги могут несколько бригад проходить. Поэтому для россиян сейчас важно сейчас уничтожить эти плацдармы и их отодвинуть» - делится эксперт.

Также эксперт ранее рассказывал, оккупантам на Запорожком и Херсонском направлениях не дают технику и достаточное количество сил и средств, потому что герасимов прекрасно понимает, что он эти направления будет сдавать.

По словам эксперта, оккупанты изначально задумали просто задержать наше движение на Запорожском и Херсонском направлениях, поскольку останових его не получится.

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