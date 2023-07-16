Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что вокруг Бахмута и в самом городе силы обороны Украины продолжают возвращать позиции и выдавливать подразделения российских войск, несмотря на серьёзную концентрацию сил и средств оккупантов.

"Так, к Югу от города продолжается процесс охвата Клещиивки, с одновременным выдавливанием врага из Андреевки и созданием угрозы для Курдюмовки. СОУ не только поступательно охватывают данные сёла, вытесняя 57 ОМСБр к 0513, но и непосредственно берёт вектор движения именно к этой логистической артерии.

В свою очередь, по 0513 РОВ уже развернули подразделения двух танковых полков, 68-го и 80-го, а так же загнали БАРСов, выполняющих функции мяса на убой. Всё это если не явно указывает, то, по крайней мере намекает на то, что командование РОВ смирилось с потерей южного фланга у Бахмута, как минимум по 0513", — пишет эксперт.

По его словам, в районе Берховки оккупанты продолжают упираться, но их нахождение там — это вопрос времени.

Александр Коваленко добавил, что в самом Бахмуте очевидно наше воздействие, хотя для россиян "это пока ещё не безвыходное, но суицидальное положение" — оккупанты еще имеют возможность сбежать, но регулярно принимают на себя прилёты нашей артиллерии.

"Таким образом, динамика в районе Бахмута остаётся неизменной и сопутствует СОУ. Насыщение плацдарма силами РОВ не позволяет им удержать территории в обороне. И не удержат", — резюмировал военный обозреватель.

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