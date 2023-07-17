Несколько сотен "вагнеровцев" уже есть на территории Беларуси, однако Лукашенко не сможет обеспечить все войско Пригожина.

Порядка 200 "вагнеровцев" уже появились на территории Беларуси. По словам Лукашенко, их будут использовать, как инструкторов для обучения военнослужащих Беларуси – территориальной обороны и регулярной армии. Хотя скорее всего, они будут обучать силы специальных операций, а также регулярные подразделения регулярных вооруженных сил Беларуси.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал белорусский оппозиционер, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Павел Латушко.

По его словам, скорее всего у Лукашенко хватит денег только для обеспечения этих нескольких сотен инструкторов. Кроме того, самопровозглашенному президенту Беларуси придется поменять законодательство, чтобы "вагнеровцы" могли находится на территории страны.

"Для того чтобы, находилось иная группировка, может быть полностью ЧВК или какая-то большая ее часть на территории Беларуси, для этого необходимо иметь первое – финансовое обеспечение, второе – необходимо изменить законодательство. Потому что граждане иностранных государств, частные военизированные компании не могут находиться на территории Беларуси. По крайней мере нам не известно на сегодняшний день, чтобы Лукашенко подписал какой-либо указ и изменил законодательство, что позволило бы ЧВК "Вагнера" находиться в большом количестве. Но это абсолютно не означает что это не произойдет, и что такое документ не может быть подписан в ближайшее время", - говорит Павел Латушко.

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