Порядка 200 "вагнеровцев" уже появились на территории Беларуси. По словам Лукашенко, их будут использовать, как инструкторов для обучения военнослужащих Беларуси – территориальной обороны и регулярной армии. Хотя скорее всего, они будут обучать силы специальных операций, а также регулярные подразделения регулярных вооруженных сил Беларуси.

Об этом в эфире ZAXID.NET рассказал белорусский оппозиционер, заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета Павел Латушко.

По его словам, скорее всего у Лукашенко хватит денег только для обеспечения этих нескольких сотен инструкторов. Кроме того, самопровозглашенному президенту Беларуси придется поменять законодательство, чтобы "вагнеровцы" могли находится на территории страны.

оккупанты, вагнеровцы, война, скриншот: YouTube

"Для того чтобы, находилось иная группировка, может быть полностью ЧВК или какая-то большая ее часть на территории Беларуси, для этого необходимо иметь первое – финансовое обеспечение, второе – необходимо изменить законодательство. Потому что граждане иностранных государств, частные военизированные компании не могут находиться на территории Беларуси. По крайней мере нам не известно на сегодняшний день, чтобы Лукашенко подписал какой-либо указ и изменил законодательство, что позволило бы ЧВК "Вагнера" находиться в большом количестве. Но это абсолютно не означает что это не произойдет, и что такое документ не может быть подписан в ближайшее время", - говорит Павел Латушко.

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