Так называемый "глава" оккупированного РФ Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие", пишет Politeka.net.

В связи с чем движение на мосту остановлено.

Известно, что в результате ЧП погибли по меньшей мере два человека, еще один человек пострадал.

Не неофициальными данными, на мосту упал пролет.

Жителей и гостей оккупированного полуострова призывают «воздержаться от поездок через Крымский мост и в целях безопасности выбирать альтернативный сухопутный маршрут через новые регионы».

Добавим, что перед падением пролета якобы слышали по меньшей мере два взрыва.

«Не выглядит как атака моста. ничего не горит, нет никакого пламени. люди не испуганы. Кажется, мост сам обрушился»,

«Наотдыхались», «Белгородские номер на машинах…»,

«Там такие трещины на опорах были, он сам упал!», «Их предупреждали»,

"То вам карма за пользование краденым" , - комментируют пользователи Twitter ЧП на мосту.

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