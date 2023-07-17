Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" рассказал, как связано уничтожение складов БК оккупантов и процесс разминирования территорий.

"Первая оперативная полоса, которая называется в части эшелонированной обороны - это так называемая линия обеспечения. Там все минируется и засевается в первую очередь противотанковыми минами, такими как ТМ-62, или огромным количеством противопехотных мин очень разнообразной классификации. Можно ли это разминировать? Однозначно да.

Есть очень разные машины для этого, самая мощная М58 американская — это такой выстреливающийся на 90 метров канат, состоящий из сегментов взрывчатки, на 1 м погонный приходится 7,5 кг взрывчатки C4, и оно взрывается и образует проход где-то 6 на 90 м, т.е. полноценно единица техники, танк и другие могут пройти. Но есть нюанс: машина большая, так же, как другие разграничительные машины, имеющие специальные тралы, строящиеся на основе танков, скажем, тот же Леопард-2", — объяснил Петр Черник.

Эксперт добавил, что для того, чтобы обезопасить технику от поражения ПТРК или артиллерией, нужно как можно дальше отодвинуть огневые рубежи противника.

"А чтобы отодвигать огневые рубежи противника, нужно выбивать их боекомплекты. На эту минуту в стратегическом контексте все двигается правильно, по-нашему. Мы в третьей стадии классической индустриальной войны, которая говорит, что третья стадия - это перемалывание ресурсов", - добавил Петр Черник.

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