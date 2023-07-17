Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире "Прямого" рассказал, как связано уничтожение складов БК оккупантов и процесс разминирования территорий.
"Первая оперативная полоса, которая называется в части эшелонированной обороны - это так называемая линия обеспечения. Там все минируется и засевается в первую очередь противотанковыми минами, такими как ТМ-62, или огромным количеством противопехотных мин очень разнообразной классификации. Можно ли это разминировать? Однозначно да.
Есть очень разные машины для этого, самая мощная М58 американская — это такой выстреливающийся на 90 метров канат, состоящий из сегментов взрывчатки, на 1 м погонный приходится 7,5 кг взрывчатки C4, и оно взрывается и образует проход где-то 6 на 90 м, т.е. полноценно единица техники, танк и другие могут пройти. Но есть нюанс: машина большая, так же, как другие разграничительные машины, имеющие специальные тралы, строящиеся на основе танков, скажем, тот же Леопард-2", — объяснил Петр Черник.
Эксперт добавил, что для того, чтобы обезопасить технику от поражения ПТРК или артиллерией, нужно как можно дальше отодвинуть огневые рубежи противника.
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"А чтобы отодвигать огневые рубежи противника, нужно выбивать их боекомплекты. На эту минуту в стратегическом контексте все двигается правильно, по-нашему. Мы в третьей стадии классической индустриальной войны, которая говорит, что третья стадия - это перемалывание ресурсов", - добавил Петр Черник.
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