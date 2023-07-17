На Бердянском направлении российским оккупантам не удается остановить продвижение передовых подразделений ВСУ между с. Приютное и с. Старомайорское. Украинские войска в очередной раз заняли в этом районе территорию в 6 кв. км и, вероятно, уже ведут бои в самих этих населенных пунктах.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, командование войск противника на этом направлении уже несколько дней как начало формирование эшелона прикрытия, а также решилось "распаковать" свой НЗ из числа оперативных резервов.

"Командование войск противника явно испытывает угрозу прорыва передовых подразделений ВСУ к рубежу Володино – Старомлиновка. Об этом свидетельствует и тот факт, что противник упорно держит часть сил 336-й обр МП в районе с. Володино, хотя, вероятно, по первоочередному плану предполагалось их использовать вместе с 34 омсбр для организации и проведения серии контратак как в полосе обороны 34 омсбр, так и 143 мсп", — пишет эксперт.

Константин Машовец подчеркнул, что тех сил и средств, которые до этого находились в распоряжении 58-й ОВА (ГВ "Восток"), для оккупантов оказалось недостаточно в условиях украинского наступления сразу на 3-х участках.

"Именно за это отстранили от должности командующего 58-й ОВА (а не уволили из войска, как некоторые пишут и рассказывают) генерала Попова. Его расчеты и соответствующие планы на проведение обронной операции в полосе подчиненной ему армии оказались НЕВЕРНЫМИ", — добавил военный обозреватель.

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