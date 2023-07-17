Российские оккупанты спустя неделю после попытки эпического наступления на Лиманском и Купянском направлении, потеряли инициативу, а по ряду локаций даже вернулись на изначальные позиции.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, что сейчас происходит на Лимано-Купянской оси. Эксперт отметил, что в этом районе у российских оккупационных войск был сосредоточен впечатляющий ударный кулак, но недостаточный для реализации серьезного наступления.

По его словам, силы обороны Украины после освобождения большей части Харьковской области обустроили линии обороны, которые россиянам удалось несколько продавить только в самом начале своего рывка, а затем пошёл процесс "захлёбывания". Кроме того, в ходе этой попытки наступления оккупанты понесли существенные потери, в частности ликвидированы двое российских командиров.

При этом эксперт добавил, что хоть наши защитники и отбили перву волну российских войск, интенсивность огня и штурмовые действия продолжаются.

"Но, главное то, что своей имитацией российское командование не только ничего не добилось, а именно, отвлекло внимание и рассредоточило ресурс, оттянув с Юга и Донецкой области, но и более того - потеряло. Потеряло ресурс и офицеров отнюдь не младшего командного состава", — заключил Александр Коваленко.

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