Ужасная трагедия унесла жизни военного и его семьи.

Настоящий ужас произошел на трассе Житомир – Черновцы, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Там житель Львова, управляя микроавтобусом, нарушил правила безопасности дорожного движения, выехал со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении легковушке. Это привело к ужасному столкновению.

«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 19-летний водитель легковушки. Четверо его пассажиров – 45-летний военнослужащий из села Клишковцы Днестровского района Черновицкой области, его жена и дети погибли на месте», – рассказали в прокуратуре о последствиях ДТП.

Трагедия произошла еще в июле 2022 года, и вот стало известно решение суда.

«Мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы по лишению права управлять транспортными средствами на срок 3 года», - сообщили в Офисе Генерального прокурора.

При этом сторона обвинения просила назначить подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы. Поэтому пока прокуроры знакомятся с вынесенным приговором, будет принято решение об его обжаловании.

Ранее правоохранители сообщали, что водитель микроавтобуса, житель Львова, 79 лет.

"Погибли пассажиры автомобиля Skoda - 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний парень", - сообщали в полиции.

В Клишковецкой общине сообщили, что в ДТП погибла семья военнослужащего, которого всего на несколько дней отпустили домой.

Был объявлен сбор денег, чтобы помочь семье.

«Очень трудно осознать, что нет между нами этих хороших и искренних людей… Пусть Бог примет в свои объятия их всех, потому что они того достойны! Царство небесное! Вечная память…. Семье - сочувствие….»,

«Боль»,

«Господи, какая трагедия!»,

«Не могу найти слов ... Пусть Бог поможет родственникам пережить это страшное горе»,

«Кто бы мог подумать! Какое горе семье! Дай, Боже, силы пережить эту потерю» , - комментировали страшное несчастье пользователи соцсетей.

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