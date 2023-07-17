Настоящий ужас произошел на трассе Житомир – Черновцы, пишет Politeka.net со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.
Там житель Львова, управляя микроавтобусом, нарушил правила безопасности дорожного движения, выехал со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении легковушке. Это привело к ужасному столкновению.
«В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получил 19-летний водитель легковушки. Четверо его пассажиров – 45-летний военнослужащий из села Клишковцы Днестровского района Черновицкой области, его жена и дети погибли на месте», – рассказали в прокуратуре о последствиях ДТП.
Трагедия произошла еще в июле 2022 года, и вот стало известно решение суда.
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«Мужчина приговорен к 8 годам лишения свободы по лишению права управлять транспортными средствами на срок 3 года», - сообщили в Офисе Генерального прокурора.
При этом сторона обвинения просила назначить подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы. Поэтому пока прокуроры знакомятся с вынесенным приговором, будет принято решение об его обжаловании.
Ранее правоохранители сообщали, что водитель микроавтобуса, житель Львова, 79 лет.
"Погибли пассажиры автомобиля Skoda - 44-летний мужчина, 40-летняя женщина, 17-летняя девушка и 21-летний парень", - сообщали в полиции.
В Клишковецкой общине сообщили, что в ДТП погибла семья военнослужащего, которого всего на несколько дней отпустили домой.
Был объявлен сбор денег, чтобы помочь семье.
«Очень трудно осознать, что нет между нами этих хороших и искренних людей… Пусть Бог примет в свои объятия их всех, потому что они того достойны! Царство небесное! Вечная память…. Семье - сочувствие….»,
«Боль»,
«Господи, какая трагедия!»,
«Не могу найти слов ... Пусть Бог поможет родственникам пережить это страшное горе»,
«Кто бы мог подумать! Какое горе семье! Дай, Боже, силы пережить эту потерю» , - комментировали страшное несчастье пользователи соцсетей.
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