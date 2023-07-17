Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец рассказал, что задумали оккупанты на Токмакском направлении.

"На Токмакском направлении, после, скажем так, "неудачного казуса" батальонов 1430-го мсп ТрВ противника северо-восточнее с.Работино, в результате чего передовые подразделения ВСУ взяли под контроль важные высоты в этом районе, командование противника таки наконец-то "почувствовало", что одними "барсиками" (на этом участке оперируют сразу 3 батальона типа БАРС - 1-й, 3-й и 14-й...) и "спецназом", удержать сразу два важных направления (на с.Работино и на с.Вербовое) будет крайне тяжело", — пишет эксперт.

Поэтому, по его словам, российское командование решило перебросить на этот участок дополнительные силы из своего "оперативного резерва" и начали сосредотачивать южнее с.Вербовое силы 100-й отдельной разведывательной бригады.

Константин Машовец объяснил, что на сегодняшний день 100-я отдельная разведывательная бригада противника — это обычная отдельная мотострелковая бригада, усиленная подразделениями радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки и БПЛА. Также у них есть все те же БМП\БТР, танки, артиллерия и средства ПВО.

"И, насколько я понимаю, именно это шобло сейчас российское командование потянуло ближе к линии боевого столкновения... Чтобы, наконец, пустить этих "подопытных кроликов" в дело. Но, что касается конкретной ситуации на Токмакском направлении, гипотетический ввод в бой подразделений 100-й орвбр вряд ли будет носить решающий характер. Здесь, скорее, будет иметь значение - удержит ли 291-й мсп противника (который и так уже достаточно "потрепан"), с.Работино...", — добавил военный обозреватель.

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