Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в своей сводке рассказал, как развивается ситуация вокруг Бахмута, где уже заметили кадыровцев.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе Берховки Донецкой области. Там вот эти десантники никак не могут успокоиться, несмотря на большие потери, они просто довозят личный состав и продолжают атаковать. Также продолжаются бои в окрестностях Клещеевки. В оперативную зону действительно прибыли подразделения "Ахмат", но в бой они почему-то пока что не очень рвутся", — заявил Олег Жданов.

Эксперт подчеркнул, что рф превратила Бахмут в политическую победу, а не в военную, поэтому сейчас, несмотря огромные необоснованные потери, они все равно не могут оставить город.

"Они продолжают туда стягивать все что можно, так вот этот "Ахмат" попал, видно, под под руку начальнику генерального штаба рашистов, и он его туда его перебросил. Но по информации от наших военных, они появились на передовой, один-два раза попали под огневой налет нашей артиллерии и быстро ретировались во вторую-третью линию обороны, то есть ушли с нуля, ушли с передка и где-то там отсиживаются.

Также фиксируется переброска подразделений БАРС из района Кременной в Бахмут, то есть с луганской группировки противник вынужден снимать части и перебрасывать в район Бахмута для того, чтобы хоть как-то попытаться сдержать наше наступление", — добавмл Олег Жданов.

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