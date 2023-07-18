Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в своей сводке объяснил, зачем российские оккупанты стягивают резервы в направлении Авдеевки.

"На Авдеевском направлении враг вел наступательные действия, успеха не имел. В основном активность врага проявлялась в районе Первомайского, линия фронта без изменений. И вот здесь на Авдеевском тоже враг продолжает накапливать резервы, может быть, поэтому такие наступательные действия хоть и проводятся, но они, наверное, больше носят отвлекающий характер, чтобы показать свою активность, но при этом прикрыть стягивание резервов на Авдеевское направление", — заявил эксперт.

По его мнению, стягивание резерва здесь может быть связано с двумя причинами.

"Первый вариант — это они будут пытаться прорвать вот эту Авдеевскую дугу. Я не удивлюсь даже. При самом худшем раскладе всё равно они идут в наступление, потому что политическое руководство россии требует побед. Народ хочет хлеба и зрелищ: хлеба нет, значит, надо больше давать зрелищ. Зрелище это что? Это победы. Ляпнуть, как фанерный маршал шойгу ляпнул, что там тысячу танков спалили, — это не победа. А вот объявить о захвате какого-то населенного пункту — вот это может быть воспринято обществом как победа", — объяснил Олег Жданов.

Вторая причина — они таким образом могут укреплять оборону Донецка, потому что от Авдеевки до Донецка рукой подать, и если мы начнем контрнаступление на Авдеевском направлении, то там и Донецк рядом.

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