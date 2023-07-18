Военный эксперт и бывший офицер Генштаба, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, высказал свою точку зрения относительно недавних заявлений генерала Залужного о помощи Западу и возможных ударам по Российской Федерации.

По мнению военного эксперта, Украина будет совершать удары по легальным целям, и если она не получит военную поддержку от Запада, она будет использовать свое собственное вооружение. Это заявление фактически объявляет о наступлении нового этапа в военных действиях против России.

Кроме того, появились сведения о новых поставках вооружений для Вооруженных Сил Украины. Жданов пояснил, что связь между этими поставками и недавним визитом президента Южной Кореи в Киев. Эти поставки вооружений будут связаны с ситуацией на военном фронте и какие последствия можно ожидать от этих новых приобретений мы узнаем только спустя время.

«Также у нас уже был пролог к тому, что мы начинаем работать и по военным объектам и по легитимным целям везде на дальность достигаемости наших средств, и по всей нашей оккупированной территории.

Цитата Залужного заслуживает внимания: «На войне врага можно и нужно убивать на его территории, партнеры боятся передавать оружие, тогда мы используем свое». Ну значит что-то у нас все-таки есть. Кстати, надо отметить, что каждый день практически каждый день в Крыму бавовна» - добавляет эксперт.

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