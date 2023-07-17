Удар по Крымскому мосту лишь отчасти повлияет на обеспечение российских окупантов на Юге Украины. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

"Железнодорожное полотно остается рабочим, а оно на самом деле главное. Хорошо понимаем, что обычный грузовик КамАЗ берет на борт в пределах 60 снарядов 152 мм, а тот же пятидесятонный вагон - это 500 снарядов, штатный эшелон от 30 до 50 вагонов. Мы хорошо осознаем несоразмерность веса и потребности автополотен и железнодорожной нити. Плюс попасть в эту железнодорожную нить достаточно не просто", — заявил Петр Черник.

Эксперт напомнил, что в части противовоздушной обороны Крым защищен лучше, чем Москва, и пробивать его будет не просто.

"Сделали второй шаг, потому что первый был еще в октябре прошлого года, в части прощупывания их обороны в логистике обеспечения Крыма и южной группировки. На 80% все, что прибывает на южный плацдарм, двигается через этот мост, он очень важен, но опять же таки для того, чтобы по-настоящему он перестал быть стратегической артерией питания, нужно потопить его весь.

Учитывая, что охрана и оборона этого объекта поставлена ​​на самый высокий уровень, это очень сложная операция, но первая щель в этом сезоне прощупана, и нет сомнения, что сейчас те профессионалы, которые занимаются этим делом, оценивают, думают, взвешивают, и мы обязательно увидим следующие акты драмы, которые называются потопление Крымского моста", — добавил Петр Черник.

Добавим, первый поврежденный пролет Крымского моста оккупационные власти обещают починить до 15 сентября, второй восстановлению не подлежит.

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