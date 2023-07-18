Российские захватчики сосредотачивают силы для того, чтобы прорвать нашу оборону.

Об этом, как пишет Politeka.net, заявил бывший народный депутат Украины Борислав Береза, комментируя заявление Генштаба о ста тысячах захватчиков на лимано-купянском направлении.

Береза ​​подчеркнул, что для россиян главное сорвать наступление, которое идет в Запорожской области.

«И потому они готовы бросать в наступление свой оперативный резерв, чтобы Генштаб ВСУ перебросил на Лимано-Купянское направление войска из Запорожья», – объяснил Береза ​​замысел врага, добавив, что он верит в силу ВСУ.

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг с января наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Бахмутском направлениях и в зависимости от оперативной обстановки время от времени начинает движение на Шахтерском, Купянском, Сватовском.

"После поражения в Киеве Кремль поставил военным задачу выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Как только мы перехватываем оперативную инициативу и начинаем продвигаться вперед, враг сразу активизируется на дополнительных направлениях, чтобы отвлечь и оттащить наши силы туда.

Собственно, сейчас тоже самое происходит. Россияне запаниковали от нашего продвижения на Бахмутском направлении. Потому что оно, хоть и постепенное, но ежедневное и почти все господствующие высоты вокруг города, мы заняли», - объяснила Маляр ситуацию на поле боя.

Анна Маляр заверила, что ситуация предсказуема.

«Враг двинулся на отвлекающее Купянское направление, как уже не раз делал, но безуспешно. Идут бои», - отметила представитель Министерства обороны Украины.

Напомним ранее, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что в настоящее время на Лимано-Купянском направлении сосредоточено около 100 тыс. российских военных, которые ведут наступательные действия.

По словам спикера ВСУ, украинцев атакуют десантные подразделения РФ, лучшие мотопехотные подразделения окупантов. В качестве поддержки там также находятся резервисты из БАРС, территориальные войска, частные военные компании, роты Шторм-Z.

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