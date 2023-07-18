Российские военные могут ответить на удар по Крымскому мосту, предпринимая атаку на некоторые украинские мосты. Военный эксперт Роман Свитан предупреждает, что возможная ответная атака может произойти в конце текущей недели или в начале следующей.

Свитан отмечает, что удар по мостам может быть непредсказуемым, но вероятность попадания российских ракет в украинские мосты мала. Украинские мосты, построенные в советское время, имеют высокую устойчивость и рассчитаны на сопротивление даже ядерному оружию.

При этом ранее произведенная атака "Шахедами" и ракетами по югу была спланированной, с целью отметить себя после приостановки "зерновой сделки". Если ответная атака на Крымский мост будет предприниматься, то около недели понадобится на ее подготовку.

"Сейчас тоже подумают, как ударить по мостам. Потому надо быть осторожными. Но дело в том, что они попасть не смогут. Круговые вероятные отклонения всех средств поражения россиян не позволяют им попасть" - делится эксперт.

По мнению другого эксперта, с украинской армией довольно сложно что-то сделать оккупантам, но с мирными городами можно. Поскольку, ну в общем-то небо над Украиной не закрыто, к сожалению. Киев чуть-чуть прикрыли, а остальные города в значительной степени беззащитны.

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