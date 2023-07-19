В рф начали публиковать заявления о ночной атаке на Крым, которая произошла 18 июля, с использованием дронов. В результате операции, оккупационные войска сообщили об уничтожении 28 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Этот инцидент обговорил военный эксперт Роман Свитан в прямом эфире.

Он проанализировал ситуацию и обсудил возможность того, что Вооруженные силы Украины могут начать операцию по освобождению оккупированного Россией полуострова Крым.

"Сейчас идет этап уничтожения военных объектов в Крыму, был повреждён Крымский мост – военный объект, который ведет определенное количество военных грузов, потому это военная цель. Ну, а сегодня атака уже беспилотниками, вчера были беспилотники, надводные крейсера. А сегодня так беспилотников воздушных там около действительно трех десятков выполняло боевую задачу по уничтожению военных объектов.

Позже, я думаю, мы будем знать, по каким объектом пришлись основные удары, насколько сильно удалось все уничтожить. Сколько Украина выиграла время из-за инцидента с Крымским мостом? Мы только перерезали частично сухопутный коридор в Крым, имеется ввиду по мосту, то есть он ведь еще функционирует".

По фото и видео, которые появились в сети после взрыва моста можно сделать вывод, что атака была не с воздуха ракетой или беспилотником, а именно снизу моста.

"На всех видео и фото не повреждены парапеты снаружи, это значит, что не удар какой-нибудь ракеты, то есть это не воздушный удар, не ракета, не беспилотник с воздуха, так как нет дырок от осколков. Значит, это удар снизу, под пролетом".

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