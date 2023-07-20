Военный аналитик Петро Черник прокомментировал ситуацию, которая накаляется в Черном море. Об этом специалист рассказал в эфире "Сейчас".

"Может быть намного подлее ситуация - это мины. Минами они могут все засеять из торпедных аппаратов так, чтобы не было это видно. Технически это возможно и корабль находит на такую мину и они говорят, то не мы, то украинские мины сорвались с якорей. И факт разрыва якобы украинской мины они уже показали официально. То есть, они уже какую-то одну мину расстреляли и сказали, что это действительно украинская мина, которая взорвалась. Вот это самый подлый сценарий, ибо что важно с точки зрения международного права. Это очевидность доказательств", - рассказал специалист.

Эксперт добавил, если бы условно был зафиксировано движение торпеды или движение ракеты и уничтожение корабля, тогда бы однозначно бы было очевидное доказательство для международных инстанций. Но если все и так знают, что часть Черного моря засеяна украинскими минами в действительности и теоретически можно предположить, что одна такая мина могла попасть в гражданское судно, когда сорвалась с якоря, на котором находилась до этого.

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