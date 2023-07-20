Олег Жданов, специалист по военным вопросам, обсудил текущую обстановку на фронте и сделал прогноз на ближайшие дни, отмечая, что ситуация обещает быть довольно неоднозначной. Он подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины (ВСУ) не останавливаются на достигнутом, а продолжают продвигаться вперед, освобождая территории от оккупации.

"На Бахмутском направлении, наши защитники успешно отразили атаки оккупантов в районе Богдановки Донецкой области, несмотря на плотный огонь авиации и артиллерии противника. На Купянском направлении, наши воины упорно удерживают оборону, несмотря на авиаудары противника в районе Кисловки.

Противник на Запорожском и Херсонском направлениях сосредотачивает свои основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Тем временем, Силы обороны Украины продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, успешно закрепляясь на достигнутых рубежах.

Продвижения российских войск вглубь наших территорий нет совсем. Мы остановили их продвижения, все попытки продвинуться терпят неудачу, продолжаем отбивать атаки" - делится эксперт.

Также эксперт подметил, что оккупанты будут пытаться прорвать Авдеевскую дугу.

"Я не удивлюсь даже. При самом худшем раскладе всё равно они идут в наступление, потому что политическое руководство россии требует побед. Народ хочет хлеба и зрелищ: хлеба нет, значит, надо больше давать зрелищ. Зрелище это что? Это победы".

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