В ходе онлайн-трансляции на канале "24 Канал", бывший капитан армии обороны Израиля и военный историк Григорий Тамар высказал свои комментарии относительно возможности Украины нанести удары по временно оккупированному Крыму. Он также предположил, что ждет полуостров в ближайшем будущем.

«Ну вот представьте, Залужный нарушает какую-то договоренность и наносит какой-то удар. И что будет дальше? Это же смешно. Нужно осознавать, что у вас есть крылатые ракеты, хоть Крым и набит системами ПВО. Ваше командование поэтому не желает тратить столь дорогие ресурсы, чтоб они были просто сбиты. Они очень дорогостоящие, вы их используете по возможностям. Еще не настало время наносить удары по Крыму такими ракетами.

Тут вопрос в тактических и профессиональных нюансах, как будет решаться план по ударам. США предоставили исключительную помощь, которую практически никому в таком количестве не предоставляли. Мы не знаем обо всем, что предоставлялось Украине. Но полученное вооружение уже оказало сильное влияние на фронт» - делится Тамар.

Также ранее эксперт добавил, что кассетные боеприпасы хороши будут для некоторых тактических задач. Они смогут помочь во время контрбатарейной борьбы особенно в те моменты, когда враг не успел окопаться. Также будут лучше уничтожаться сами оккупанты, так как боеприпас рассчитан на живую силу противника. Не стоит забывать и технике с легкой броней, которую такие снаряды смогут уничтожить.

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