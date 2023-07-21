Экс-замглавы СБУ Виктор Ягун прокомментировал ситуацию в Луганской области, где Россия собрала мощную группировку. Об этом эксперт рассказал на канале "Фабрика новостей".
"Они очень боятся, что мы будем продолжать давить их в сторону побережья Азовского моря. Перекрытие этого перешейка, выход на берег Азовского моря просто проваливает полностью все нарративы, которые Путин ставил перед этой спецоперацией. Да даже больше, начиная от 2014 года с захвата Крыма и предусматривало три момента. Это сухопутный коридор в Крым, это вода в Крым, это электричество в Крым. Электричество они так и не смогли запустить в обратную сторону, вода перестала поступать в Крым, поэтому остался только сухопутный коридор в Крым, который если мы перекроем и скажем, что этого никогда не будет, Крым как чемодан без ручки Путину уже будет точно не нужен", - заявил эксперт.
Специалист добавил, что кардинально все изменится тогда, когда Украина не даст возможности России наступать в Луганской области, для этого нужно их остановить и не потерять новые территории. И не перестанем делать свои наступательные действия на Запорожском фронте, чтобы перерезать сухопутный коридор россиян в Крым.
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