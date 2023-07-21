Уверенность в этом высказал российский социолог, публицист и брат Игоря Немцова Игорь Эйдман.

Именно об этом, подчеркнул Эйдман, была речь главарей руководителей ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина перед наёмниками в Беларуси.

По словам Эйдмана, Пригожин и Уткин фактически анонсировали новый переворот, который они собираются устроить, когда "дождутся момента".

«Первобытные дикари сидят в белорусской засаде и ждут, когда старый вялый рыхлый мамонт российской власти попадет в ловушку.

Ждут они, скорее всего, крупного поражения российской армии в Украине, которое приведет к окончательной дискредитации руководства министерства обороны и расколу силовиков. В этой ситуации Пригожин опять может всплыть на поверхность и стать мотором нового заговора», - указывает социолог.

Напомним, Пригожин заявил, что «то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать. И дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому принято решение, что мы будем находиться здесь, в Беларуси, какое-то время".

Уткин же заверил, что «это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро».

Добавим, в свою очередь аналитики Института изучения войны указывают, что ЧВК, колонны которой одна за другой ныне прибывают в Беларусь, может открыть там еще одну базу – на Гомельщине, что недалеко от границы республики с Украиной.

Аналитики указывают на слова источника, связанного с «вагнеровцами», который процитировал старшего командира наемников с позывным "Маркс". Тот утверждал, что в составе оккупационных войск россии на украинском фронте участвовало 78 000 боевиков ЧВК.

По его словам, "Вагнер" потеряла в боях 22 000 убитыми и 40 000 ранеными на момент 20 мая 2023 года.

"Эти цифры – если они точны – указывают на то, что группа "Вагнера", вероятно, была неэффективна после боев в Бахмуте и что потери в общей сложности составили 79,5%, а уровень смертности – 28,2%. "Маркс" заявил, что в настоящее время живы 25 000 наемников ЧВК, 10 000 из них находятся в Беларуси, а остальные 15 000 отдыхают, предположительно, в России", – указали аналитики в Институте.

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