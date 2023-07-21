В районе Бахмута и южнее от города российское командование продолжает наращивать усилия с целью не допустить продвижения передовых подразделений ВСУ к дороге Т-0513. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

В течение двух последних суток в полосы обороны 72-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) и 57-й омсбр противника его командование дополнительно переместило ряд подразделений. Причем все они сосредоточились именно в полосе 72-х омсбр — это преимущественно с.Клещиевка и окрестности, а также частично южная часть Бахмута. Также оккупанты сейчас пытаются удержать рубеж с.Андреевка - с.Зеленополье.

"Однако, пока все эти усилия противника к чему-нибудь "путному" так и не привели. Передовые подразделения ВСУ уже ведут бои непосредственно в самой Клещеевке, а также в с.Курдюмовка, отделенном от с.Зеленополье только по железной дорогой", — пишет эксперт.

Военный оозреватель прогнозирует, что командование российских оккупационных войск попытается организовать в районе села Андреевка основной узел своей обороны во всем районе южнее Бахмута, а также провести ряд контратак.

"Настораживает также и тот факт, что противник отвел часть сил 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады непосредственно к дороге (севернее с.Отрадовка), явно пытаясь создать на этом направлении - или определенный заслон (в случае последующего отступления 72-й омсбр из района с.Клещеевка) своей тактической группировки, действующей южнее г.Бахмут, потому что 2 полка 150-й мсд здесь появились явно не случайно", — заявил Константин Машовец.

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