В районе Бахмута и южнее от города российское командование продолжает наращивать усилия с целью не допустить продвижения передовых подразделений ВСУ к дороге Т-0513. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
В течение двух последних суток в полосы обороны 72-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) и 57-й омсбр противника его командование дополнительно переместило ряд подразделений. Причем все они сосредоточились именно в полосе 72-х омсбр — это преимущественно с.Клещиевка и окрестности, а также частично южная часть Бахмута. Также оккупанты сейчас пытаются удержать рубеж с.Андреевка - с.Зеленополье.
"Однако, пока все эти усилия противника к чему-нибудь "путному" так и не привели. Передовые подразделения ВСУ уже ведут бои непосредственно в самой Клещеевке, а также в с.Курдюмовка, отделенном от с.Зеленополье только по железной дорогой", — пишет эксперт.
Военный оозреватель прогнозирует, что командование российских оккупационных войск попытается организовать в районе села Андреевка основной узел своей обороны во всем районе южнее Бахмута, а также провести ряд контратак.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Кассетные боеприпасы уже в Украине: как может поменяться ситуация на фронте
Масштабный сбой в Monobank: "Что-то пошло не так..."
У россиян есть изменения в тактике на Бахмутском направлении: украинский снайпер раскрыл, в чью пользу
Проблема переплаты за газ, украинцам не возвращают деньги: "Нафтогаз" ответил
"Настораживает также и тот факт, что противник отвел часть сил 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады непосредственно к дороге (севернее с.Отрадовка), явно пытаясь создать на этом направлении - или определенный заслон (в случае последующего отступления 72-й омсбр из района с.Клещеевка) своей тактической группировки, действующей южнее г.Бахмут, потому что 2 полка 150-й мсд здесь появились явно не случайно", — заявил Константин Машовец.
Последние новости Украины:
"Вагнеровцев" могут использовать для провокаций на границе с Украиной.
Также сообщалось, что главный удар по Крымскому мосту еще впереди.
Кроме того, Politeka.net писала о конфликте Путина и Лукашенко.