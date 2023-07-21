О трагедии сообщили в Донецкой областной прокуратуре, пишет Politeka.net.

По данным следствия, 21 июля, около 4:00, оккупационные войска атаковали частный сектор города Константиновки. В результате атаки есть жертвы.

«От попадания снаряда армии россии в жилой дом погибли муж и жена. Им было 57 и 50 лет. В момент обстрела они спали у себя дома», - говорится в сообщении.

Также повреждено около 20 домовладений, дорожное покрытие и газопровод.

В свою очередь в Донецкой ОВА сообщают, что среди ночи враг обстрелял Авдеевку кассетными снарядами.

На Горловском направлении, кроме Константиновской общины, повреждены 3 дома в Торецком сообществе: в Северном, Железном и Дружбе. В Соледарской общине 3 дома повреждены в Приволье. В Часовоярской общине повреждены 2 дома.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 9 обстрелов Лиманской общины.

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Также сообщалось, что мир жестоко поплатится за страдания Украины после новых атак в Одесскую область и Николаев.