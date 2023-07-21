На Купянском направлении долго ожидаемое российскими оккупантами "падение" села Новоселевское пока не произошло, а без этого продвинуться дальше противник просто не может. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

По его словам, оккупанты безуспешно продолжают попытки атаковать севернее с.Коломыйчиха в сторону с.Стельмаховка и с.Берестово. Враг смог взять под контроль только железнодорожную станцию "Куземовка" и перерезать южнее села дорогу на Сватово, но эта местность и так находилась в серой зоне.

"Южнее этого отрезка, непосредственно на Сватовском направлении (это как для нас), 4-я "Кантемировская" тд и 3-я мсд противника также активизировались. Причем на своих смежных флангах. Первая пробует пробиться со стороны с.Коломыйчиха к рубежу Мясожаровка - Андреевка, а также - со стороны с.Кармазановка пытается продвинуться к Островским прудам, "свернув" передовые позиции ВСУ перед с.Нововодяное силами своего 423-го мсп. Все это происходит по общей дирекции на Боровое. Вторая – упорно атакует по направлению на с. Невское со стороны с. Краснопоповка", — пишет эксперт.

В первом случае, как объяснил Константин Машовец, передовые подразделения ВСУ находится максимально близко к западным окраинам г.Сватово и противник пытается путем "давления с севера" заставить ВСУ отойти по направлению Родниковое - Вишневое, а во втором случае действия россиян выглядят немного "хаотично".

"Я бы еще понял, если бы эти атаки происходили по направлению на с.Макеевка, как обычно со стороны с.Площанка, потому что по этому направлению едет дорога на Боровую. Но Невское, это уже скорее - Лиманское направление, и влияние событий на этом участке на общую ситуацию на Купянском направлении скорее опосредовано", — добавил военный обозреватель.

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