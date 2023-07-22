Игорь Кондратюк в новом интервью Славе Демину заявил, что все еще ждет, пока его бывший подопечный Виталий Козловский вернет ему деньги, как того требует решение суда.

"Это его жизнь. У меня нет никаких претензий, видения и вообще интереса к жизни Виталия Козловского. Но мне интересно только, выполнит ли он все, что ему по суду приписано, потому что суды выиграны. Я же за правовое государство, за то, чтобы штрафы платили, воров сажали, яйца чтобы покупали не по 17 грн, а по рыночной цене, ну и так далее, в том числе, чтобы проигравшие в суде заплатили", — заявил Игорь Кондратюк.

Также Игорь Кондратюк убежден, что война и постоянная угроза жизни — не повод уступать в таких случаях.

"Если моя жизнь закончится, я ему прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, что он должен как мужчина заплатить то, что он должен. Вся история. Со мной было бы то же самое. Я отношусь к людям так, как хочу, чтобы они относились ко мне и более никак. Видит Бог, кое-кто из тех, кто побеждал в "Шансе", мне должны сейчас больше, чем Козловский, но он единственный, у кого не хватило мозгов сделать это по-человечески, поэтому он и виноват. И, честно говоря, я не собираюсь аннулировать бывшие суды", — подчеркнул Игорь Кондратюк.

Кондратюк также резко высказался о том, как сам Козловский говорил об этом конфликте в своих интервью: "Это просто была ложь. Ложь я не люблю из любых уст: Виталика, своих, твоих, государственных мужей".

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