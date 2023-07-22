За время полномасштабной войны расклад сил и средств как Украины, так и россии менялся.

Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью Politeka Online объяснил, какой сейчас происходит этап, какая фаза войны рф против Украины.

"Давайте вспоминать историю с Лисичанском. После Лисичанска случился перелом, когда российская федерация, ее военный инструмент истощился и пришлось пойти на мобилизацию, в какой-то степени и Украине пришлось пойти на это, дополнительно были привлечены новая техника, новые системы вооружения. И вот с тех пор шаг за шагом Украина пытается выйти на уровень огневого преимущества.

Сейчас я бы это назвал фазой военного истощения. Обе стороны пытаются истощить друг друга. Я думаю, что как раз эту фазу войны 2023 года можно назвать фазой военного истощения, и к Новому году мы сможем сказать, кто кого насколько смог больше истощить. То есть тут территории, какие-то рубежи — это второстепенно, первостепенно — это то, кто кому насколько смог истощить военный ресурс", — заявил Агиль Рустамзаде.

По словам эксперта, наша война имеет схожесть с Ирано-иракской войной, потому что ни одна из сторон не имеет большого преимущества и не может совершить прорыв на каком-либо участке фронта.

"Но у украинской армии есть перспективы, украинская армия получает новые системы огневого воздействия, украинская армия начала одерживать верх в контрбатарейной борьбе, украинская армия ждет ракет дальнего действия, украинская армия получит F-16. Просто надо понимать, что такая большая конвенциальная война, для того чтобы кардинальным образом увеличивать возможности миллионной армии, нужно время. У вас такая опция есть, в отличие от вашего противника", — подчеркнул Агиль Рустамзаде.

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