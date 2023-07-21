Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью Politeka Online объяснил, как фактор веремени играет на пользу украинской армии.

"Украинская армия начала уже одерживать верх, это перспектива уже этой недели, удачной контрбатарейной борьбой вы уничтожаете тот ресурс противника, который он не сможет восполнить, российская армия не производит пушки 122-го калибра. Именно из-за того, что у российской армии уже не хватает огневых средства, украинская армия в некоторых участках наступает либо удерживает наступательный пыл противника, скажем, в Харьковской области. То есть процесс вашего усиления идет. Надо понимать, что это большая конвенциональная война, по обе стороны как минимум 500 тысяч человек стоят лицом друг другу, это не произойдет одномоментно", — заявил эксперт.

По его словам, показательным может стать рубеж в три месяца, но для этого Украине нужно больше не только артиллерии, а и средств противовоздушной обороны, радиотехнической разведки и т.д.

"Надо понимать, что усиление украинской армии не произойдет одномоментно, нужно время. С течением времени вы сможете наносить вашему противнику такие потери, которые он восполнить не сможет, что в свою очередь приведет к стратегическому перелому в этой войне. После Лисичанска был перелом, когда российская армия потеряла возможность наступать, а вот сейчас нужен такой перелом, после которого российская федерация не сможет обеспечить оборонительные операции", — подчеркнул Агиль Рустамзаде.

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