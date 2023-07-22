Военный эксперт Александр Мусиенко прокомментировал ситуацию на южном фронте, где ВСУ заняли господсвующие высоты возле Старомайорского. Об этом эксперт рассказал в эфире "Фабрика новостей".

"Это важно, потому что за это враг боролся, а нам сейчас необходимо концентрировать свою артиллерию, силы и средства, чтобы наносить удары и открывать дальше путь на Старомлинивку, где находится крайний пункт первой линии обороны. Это крайняя точка. И честно говоря, на это сейчас направлены все наши ресурсы. Это открывает дорогу для того, чтобы продвигаться дальше, уничтожать потенциал противника, как быстро нам получиться дальше продвинуться - это покажет время и боевые действия", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что это очень важно с точки зрения курсирования. С точки зрения контрнаступления на данный момент у ВСУ два удачных направления - Бердянский и Бахмутский, а вот Мелитопольский немного притормозил, нужно это признать. А вот на удачных направлениях есть некоторое продвижение, идет определенное движение и добываются господствующие высоты в Старомайорском. То есть, это результат, мы вклиниваемся в линию обороны противника, закрепляемся на высотах с целью дальнейшего продвижения.

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