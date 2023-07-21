Днем в пятницу, 21 июля, оккупанты нанесли смертельный удар по двору, где в тот момент находились дети.

Около трех часов дня рашисты обстреляли поселок Дружба Торецкой общины из артиллерии и убили двоих детей.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, один из снарядов попал во двор, где находились дети. 10-летний мальчик и 16-летняя девочка, брат и сестра, получили ранения, несовместимые с жизнью.

Кроме того, в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина – ее доставили в больницу.

"В очередной раз призываю родителей несовершеннолетних детей: вывозите детей из опасной зоны! Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете в том числе и перед законом", - отметили в ОВА.

Напомним, на рассвете 21 июля россияне обстреляли из Градов Константиновку и попали в частный дом. Погибли супруги, ребенок остался сиротой. Осколками и ударной волной были повреждены 20 частных домов, школа и газопровод.

На Горловском направлении, кроме Константиновской общины, оккупанты били также по Торецкой общине, где повредили три дома: в Северном, Железном и Дружбе. Также сообщается, что в Соледарской общине были повреждены три дома в Приволье и еще два — в Часовоярской общине.

На Лисичанском направлении поврежден дом в Северске, зафиксировано 9 обстрелов Лиманской общины. На Донецком направлении в Кураховской общине поврежден социальный объект в Горняке. Также ночью враг обстрелял Авдеевку кассетными снарядами.

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