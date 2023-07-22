Капитан запаса Армии Обороны Израиля Григорий Тамар прокомментировал новый пакет помощи от США и почему там нет дальнобойных ракет. Об этом специалист рассказал в эфире "Фабрика новостей".

"Вы знаете, вот я всегда говорю, что у меня нет ответа на этот вопрос. Я не знаю, почему американцы настолько непоследовательно себя ведут в этом отношении. Потому что помощь, которую они вам оказывают - это помощь огромная и вы бы без этой помощи не справились. И уже были примеры, когда представлялось что-то, что абсолютно меняло расклад на поле боя. Таких примеров могу привести по меньшей мере два. Это когда были Хаймарсы предоставлены и это фактически позволило вам остановить российское наступление год назад. И когда были представлены системы Пэтриот, которые позволили вам в значительной степени вам нейтрализовать российскую угрозу с воздуха", - рассказал эксперт.

Специалист добавил, что это дорогие системы и они очень много стоят, а еще была необходима подготовка кадров. Почему сейчас Украине не дать боеприпас, для которого уже существует платформа и есть обученные специалисты, который бы за несколько недель изменил бы ситуацию на линии фронта, непонятно.

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