Минные поля — это 50% проблем украинской армии на фронте. Об этом рассказал военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью Politeka Online.

"Наступательной операции мины мешают процентов на 50. Остальные 50 процентов украинской армии мешают наступать авиация и артиллерия, средства огневого воздействия. То есть если бы этих мин не было, укринская армия могла бы наступать более динамично, что уменьшало бы ее потери как от авиации, так и от артиллерии. То есть вот ваша совокупность проблем: мины, авиация, артиллерия. Почему мины? Потому что вы все разминировать не сможете, вы делаете проход, скажем, по 100 метров, и получается коридор смерти: войска начинают выдвигаться в этом направлении, это очень лакомая цель для авиации и для артиллерии", — объяснил эксперт.

По его словам, более широкие противоминные мероприятия позволили бы ВСУ расширить пространство для маневра, что снизило бы давление со стороны авиации и артиллерии. Тогда украинская армия имела бы больше успехов на фронте и продвигалась бы быстрее.

Агиль Рустамзаде также указал на недостаток того, что Украина только сейчас перешла к тактике истощения противника.

"Вот этот кусочек, процесс военного истощения, надо было делать до наступления, то есть уничтожаете пушки, уничтожаете оборонительный потенциал, а потом в ослабленную оборону проникаете. А вот на процесс военного истощения Украина перешла сейчас и, кстати, делает успехи, вот именно в контрбатарейной борьбе", — добавил эксперт.



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