Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью Politeka Online объяснил, как украинским защитникам нужно подготовиться к моменту прибытия истребителей F-16.

"Если вы думаете, что вам передадут 80 F-16 и вы победите, то это не так. Позавчера у вас сбили ударный дрон "Байрактар". Почему "Байрактары" не смогли господствовать в небе над Украиной? Потому что вы не смогли побороть противовоздушную оборону противника. И по прибытии F-16 такая же проблема будет. То есть до прибытия F-16 украинская армия должна, вот как освоила контрбатарейную борьбу, она должна усвоить борьбу с противовоздушными системами обороны", — предупредил Агиль Рустамзаде.



Эксперт подчеркнул, что за эти месяцы мы должны максимально выбить системы противовоздушной обороны противника.

"Надо понимать, что сложные системы вооружения требуют подготовки, требуют смены парадигмы. То есть F-16 — это означает, что начиная от командующего Воздушных сил Украины и заканчивая пилотом, они начали учиться, начали осваивать новые методы, тактику применения F-16", — добавил Агиль Рустамзаде.

По его мнению, тактика военного истощения будет эффективной с украинской стороны.

"Через каждые два-три месяца украинская армия увеличивает свои возможности на 20 процентов, а российская армия на 10 процентов уменьшает. Я понимаю, вы устаете, вы нервно истощаетесь, но это наиболее оптимистичный путь победить ядерную державу, других способов никто еще не знает", — заявил эксперт.

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