Военный эксперт и бывший офицер Генштаба, полковник запаса ВСУ Олег Жданов, оценил ситуацию на фронте и отметил важное усиление для наших военных, которое может переломить поле боя. Он представил свои соображения относительно важности наличия значительного количества дальнобойных ракет.

По его мнению, для перелома хода войны и ускорения победы стране нужно около 1000 таких ракет, это существенно изменило бы ход войны. Полное победоносное завершение войны даже так не гарантировано, но она стала бы более динамичной и в пользу Украины. Такие ракеты могли бы обеспечить эффективное покрытие всей оккупированной территории страны, не залетая при этом на российскую территорию.

"В течение нескольких месяцев мы бы могли коренным образом решить вопрос этой войны, покрывали всю оккупированную территорию Украины… Ход войны был бы совсем-совсем другой, и финиш этой войны был бы на горизонте" - делится эксперт.

По мнению военного эксперта, Украина будет совершать удары по легальным целям, и если она не получит военную поддержку от Запада, она будет использовать свое собственное вооружение. Это заявление фактически объявляет о наступлении нового этапа в военных действиях против России.

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