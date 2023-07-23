Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, как изменилась ситуация в Бахмуте и вокруг города.

"Ситуация очень сложная, но не сложнее, чем была в самой горячей точке января-февраля, когда даже звучали очень разные голоса, что, мол, надо покидать Бахмут, потому что он потерял свое стратегическое значение. Бахмут выстоял, там захлебнулось их контрнаступление, продолжавшееся с ноября прошлого года, когда многочисленную боевую группировку они вывели с правого берега Херсонщины.

Если, скажем, в марте средние атаки составляли 100–120 в сутки, то сейчас еле 20–30, не больше. Мы действительно доходим до точки так называемого огневого оперативного окружения этой локации, и если удастся это сделать и уничтожить там контингент, а еще лучше его пленить, то это может быть первая точка, которая приведет к каскадному обвалу мотивации российской армии", — заявил эксперт.

По его словам, россияне в Бахмуте сейчас находятся в ловушке, потому что сами разрушили всю высотную застройку города.

"Когда мы за него сражались, мы имели довольно серьезную городскую застройку, имели где спрятаться и как маневрировать. А сейчас там щебень, на который сами они эту территорию превратили. Практически все окружающие высоты являются нашими, и для нас это удобный тир. Но опять же мы не имеем права на ошибку, надо действовать очень аккуратно и, на мой взгляд, стратегия этой удавки выбрана абсолютно корректно. Вопрос только когда дойдет точка закрывания последних дорог, которые могут туда что-то довозить", — добавил Петр Черник.

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