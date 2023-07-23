Военный аналитик Агиль Рустамзаде в интервью Politeka Online объяснил, как может измениться баланс сил Украины и россии в Черном море.

"На северо-западе Черного моря, это получается западнее Крыма, сформировалась серая зона, в которой ни одна из противоборствующих сторон не имеет возможности эффективно применять свои морские силы. Это та ситуация, которая получилась сейчас. Что может переломить эту ситуацию? Эту ситуацию может переломить выход украинской армии к Крыму, к границам Крыма, тогда вы своим огневым воздействием сможете увеличить ту зону обстрела ваших противокорабельных ракет", — заявил эксперт.

По его словам, еще одним фактором, способным переломить ситуацию в Черном море станет поставка Украине истребителей F-16.

"И второе — это, конечно, когда у вас появятся F-16, вы станете их эффективнее применять в комплексе с другими системами и сможете установить доминирование над Крымом. Тоже, в свою очередь, F-16 — это многофункциональная платформа, ракеты "Нептун" есть и для F-16, для воздушного базирования — и вы получите возможности повлиять на баланс сил. А без того, что я обозначил, украинской армии, в принципе и российский армии тоже, баланс сил поменять будет очень трудно. У вас статус-кво на Черном море", — подчеркнул Агиль Рустамзаде.

Последние новости Украины:

"Вагнеровцев" могут использовать для провокаций на границе с Украиной.

Также сообщалось, что главный удар по Крымскому мосту еще впереди.

Кроме того, Politeka.net писала о конфликте Путина и Лукашенко.