Военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона «Айдар» Евгений Дикий объяснил, чем для украинской стороны выгодна ситуация в Бахмуте, где идет успешная утилизация оккупантов.

"У них же это великий Артемовск, который "героически" брали 10 месяцев, на него положили 100 000 вагнеров, и из них по меньшей мере 20 000, а по некоторым данным до 40 тысяч, именно убитыми. Это единственная их, при этом очень условная, очень сомнительная, но единственная их победа, начиная с июля прошлого года, и подержать его пару месяцев, а потом вернуть нам — это для них политически провальная история, и потому они туда стянули 50 000 своих резервов, а для нас это просто подарок, потому что у них уже нет стратегических резервов где-то в глубине. Это, кстати, отлично показал путч "Вагнера": 800 км до Москвы, а некому даже остановить кучку наемников, все силы на фронте.

Таким образом они в пределах этого фронта эти силы перебрасывают. Чтобы сдержать нас под Бахмутом, они перебрасывают силы из Запорожья — ну, прекрасно, это самое лучшее, что они сейчас могут сделать для нас. И скажу такую ​​парадоксальную немного вещь: нам сейчас не так желательно взять Бахмут, как нам желательно еще какое-то время его брать, чем дольше мы там задерживаем эти их резервы и чем больше мы их там перемельем", — заявил Евгений Дикий.

Эксперт подчеркнул, что Бахмут был мясорубкой для российской армии все время, пока они его штурмовали, а сейчас, когда мы его берем, он снова стал той же мясорубкой.

"Парадокс в том, что он стал мясорубкой не для нас, он снова стал мясорубкой для их армии", - добавил Евгений Дикий.

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