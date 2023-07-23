В районе Авдеевки, к сожалению, российским оккупантам удалось, задействовав еще два дополнительных батальона, вытеснить наши подразделения из села Веселое, а также севернее с.Каменка. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

"Таким образом ему удалось снять угрозу флангового обхода своих подразделений, которые сейчас занимают позиции в районе с.Красногоровка. А это, в свою очередь, будет способствовать, вероятно, восстановлению им давления по направлению Красногоровка – Степное. Конечно, для восстановления атак ему потребуется определенное время, ведь для этого потребуется провести локальную перегруппировку сил и средств (по крайней мере, по фронту) на этом участке. Однако я даже не сомневаюсь, что атаки противника на Степное и Бердичи... в ближайшее время возобновятся", — пишет эксперт.

По его словам, сейчас российские оккупационные войска пытаются также возобновить атаки по направлению на Новокалиново со стороны Новобахмутовки.

Константин Машовец также отметил, что на южном фасе Авдеевского выступа противник продолжает попытки атаковать в северном направлении, но безрезультатно. Восстановить положение в районе с.Опытное врагу так и не удалось. Поэтому все атаки по направлению с.Опытное – западная окраина г.Авдеевка (9-й квартал) для противника несут серьезные ризки из-за угрозы массированного огневого воздействия со стороны ВСУ.

Военный обозреватель добавил, что, скорее всего, оккупанты смогут возобновить атаки исключительно тогда, когда им удастся оттеснить передовые подразделения ВСУ за дорогу Т-05-05.

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