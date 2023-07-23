В отличие от Бахмутского направления, где политическое руководство рф просто бросает оккупантов в мясорубку, на Луганском фронте, по линии Сватово-Кременная, явно командуют генералы, предпринимая попытку наступления в сторону Купянска.

Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"Я думаю, что они сами прекрасно понимают, что шансов взять Купянск у них немного, шансов пройти дальше, создать угрозу Харькову у них просто ноль, шансов взять Купянск - ну, 5% скажем. Они это понимают, но их задача другая, их задача, в первую очередь, как раз заставить нас перебросить какие-то резервы, которые могли бы быть задействованы в наступлении на Юге, а вместо этого перебросить их туда на оборону на Слобожанщину.

Ни для кого не секрет, что мы не задействовали пока даже половину тех сил, которые готовили к этому летнему наступлению, и для россиян критически важно, чтобы часть этих резервов мы вынуждены были использовать не по назначению, не для прорыва их обороны и деоккупации территорий, а наоборот, для обороны того, что уже и так наше", — пояснил эксперт.

По его словам, пока на Слобожанщине справляются те части ВСУ, которые там стояли и раньше, без резервов, но чем дальше, тем труднее.

"Все-таки россияне там собрали стотысячную группировку, 100 000 — это реально очень много. Я напомню, что в начале "специальной военной операции" в феврале прошлого года вообще на всю территорию Украины зашло 180 тысяч оккупантов, а теперь только на одной линии Сватово-Кременная их 100 тысяч, то есть можем сравнить интенсивность боев, интенсивность давления. Поэтому нашим защитникам там очень тяжело их сдерживать и, возможно, придется их усиливать какими-то из этих резервных частей, которые все же собирались для наступления, а не для обороны", — добавил Евгений Дикий.

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