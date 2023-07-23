Ночью 23 июля, как и во время предыдущих атак по Одессе, российские оккупанты применили смешанную номенклатуру ракет, а именно: Х-22, П-800 "Оникс", КРМБ "Калибр" и Искандер-М/К.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко напомнил, насколько кривая точность у российских ракет, а также указал на новую проблему.

Например, Х-22 может иметь отклонение от цели до 500-600 метров, а в 2022 в районе Днепра её отклонение составило 2 км. Остальные ракеты, условно "высокоточные", не лучше, ведь даже "Калибры" давали отклонение +/- 50 м.

"Сейчас же, производство российских ракет проходит в авральном режиме и практически полностью исключён из процесса технический контроль. Выпускаемые ракеты не проверяются на работу систем и ошибки. В результате, качество ракет стало ухудшаться. У того же "Калибра" отклонение уже +/- 100-150 м. Уже в 2022 в районе Белгорода местные неоднократно снимали как запускаемые в сторону Харьковской области ракеты ОТРК "Искандер" взрывались после пуска, или падали, меняя траекторию", — пишет эксперт.

Александр Коваленко подчеркнул, что российское командование обстреливает Одессу, зная о проблемах с ракетами и прекрасно понимая, что направляя ракету на порт, она с высокой вероятностью отклонится и угодит в исторический центр, жилые дома или архитектурные достопримечательности.

"Но даже осознавая то, что после каждого такого удара, им нужно будет активизировать оправдательную команду, они всё-равно его продолжат. Даже после этих чудовищных разрушений и жертв, в ночь на 23 июля, оккупанты не остановятся. Могут взять паузу, но не остановятся. Они слишком сильно зажаты в угол, чтобы прекращать террор, через который пытаются пробить в стене окно возможностей. И то, что это сейчас их единственный инструмент, лишь говорит о степени их загнанности. Никаких уступок. Конвульсии врага лишь подтверждают, что у нас всё идёт по плану", — добавил военный обозреватель.

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