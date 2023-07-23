Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал об оперативной ситуации в области по состоянию на 23 июля.

На рассвете оккупанты ударили кассетными боеприпасами по городу Часов Яр и попали во Дворец культуры, который использовался как городской гуманитарный штаб и место оказания медицинской помощи. Возник пожар, который спасатели не могли потушить, поскольку рашисты не прекращали стрелять. Здание сгорело, вместе с ним уничтожен незначительный запас гуманитарной помощи (пищевые наборы, бытовая химия) и медицинское оборудование.

Всего за сутки под обстрелы российских окупантов попали 18 населенных пунктов. Разрушения подверглись 44 гражданским объектам: 33 жилых дома, гаражи, торговый центр, рынок, школа, цех предприятия, ЛЭП, водопровод, газовая труба.

Накануне вечером были зафиксированы удары российских сил по Дружковской общине, что привело к гибели одного человека и четырех раненых в Софиевке, а также троих раненых в Дружковке. Кроме того, в Торецком, принадлежащем к Шаховской общине, есть погибший, один раненый, выгорело поле ячменя.

На Донецком направлении также есть потери, в частности, в Авдеевке погиб один человек, а другой был ранен.

Всего за минувшие сутки российские военные убили 4 жителей Донетчины, ранили еще 11. Всего за время полномасштабного вторжения оккупанты убили 1629 человек в Донецкой области, еще 3885 человек ранили. Это данные без учета Мариуполя и Волновахи, где невозможно точно установить количество жертв.



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