На Южном направлении силам обороны Украины пришлось применять план "Б". Об этом рассказал военно-гражданский аналитик, ветеран АТО, экс-командир штурмовой роты батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, первоначальным планом ВСУ была высадка большого десанта на левый берег и закрепление на большом плацдарме на левом берегу Херсонщины. Таким образом мы избавились бы от необходимости штурмовать так называемую линию суровикина, сразу зайдя в тыл врага.

"Как минимум, это означает, что мы без больших потерь заходили бы туда, и россиянам было бы очень трудно это сдержать, не имея там укрепленных позиций, а как максимум, могло быть даже окружение. Россияне прекрасно понимали этот наш план, потому что здесь не нужно быть ни Залужным, ни шойгу, здесь достаточно просто посмотреть на карту, этот план просто посмотреть на карту, этот план просто вытекает из географии.

Они долго искали, как этого избежать, они прикидывали, есть ли у них силы остановить эту нашу высадку, дошли до того, что у них таких сил нет, и тогда они пошли на это страшное преступление, на величайшую экологическую катастрофу после Чернобыля, они взорвали Каховскую плотину. Преступление страшное, но с точки зрения военной оно действительно этот вопрос решило. Когда Каховское водохранилище вылилось в низовье Днепра, конечно, это сделало невозможным какой-то десант, какой-то плацдарм", — заявил Евгений Дикий.

Эксперт добавил, что из-за того, что россияне сделали невозможным (или как минимум отложили на несколько месяцев) наш план "А" с большим десантом на левом берегу, ВСУ пришлось все же идти на штурм линий суровикина. Собственно, это сейчас и происходит, долго, трудно, но достаточно успешно.

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