Военнослужащий ВСУ Евгений Карась прокомментировал удары по Одессе. Об этом защитник рассказал в интервью "Фабрике новостей".

"Наносят удары для того, чтобы себе выторговать условия перемирия. Они наносят стратегический ущерб и предлагают найти точку перемирия. Эти удары не позиция силы и это приносит нам вред, но это никак вообще повлияет на ход войны. Тем более сейчас, когда для России протекает все плохо. Эти удары неприятные, страшные и вредные, погибают люди или как минимум очень много убытков материальных, но это никак не влияет на фронт. Поэтому это тоже акт отчаяния со стороны российских солдат", - рассказал военный.

Защитник добавил, что сейчас Россия слаба и Турция может отомстить за сорванную сделку. Российские войска присутствуют не только в Украине, а во многих странах, где есть интересы и Эрдогана, а Путин сейчас настолько слаб, что даже нечем защищаться от вагнеровцев, которые шли на Москву. К тому же, в Сирии осталась ослабленная военная база россиян. Изначально там было две с половиной тысячи военных, но их тоже перекинули. Поэтому если Турция захочет себя грубо повести с Россией, она это сделает.

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