На Купянском направлении противник за прошедшие двое суток смог организовать и провести серию атак в районе с.Кармазановка, в результате чего ему удалось существенно (почти на 4 кв. км) продвинуться в сторону рубежа с.Новоегоровка - с.Островское.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.

Кроме того, по его словам, противник активизировался на направлении на поселок Боровая, вдоль дороги между Сватово и Боровой. Атаки на этом участке российские оккупанты осуществили по направлениям с.Райгородка - с.Надежда и с.Джерельное - с.Вишневое.

"Это прямое и кратчайшее направление на г.Боровая со стороны г.Сватово... Очевидно, что ближайшая задача ударной группировки противника - выход на рубеж Вишневое - Первомайское - Новосергеевка - Чернещина. Пока частичного успеха противнику удалось достичь только на своем левом фланге участка наступления (т.е. по направлению на с.Чернещина). Атаки главных сил 4-й тд, пока каких-то адекватных результатов противнику не принесли...", — пишет Константин Машовец.

Эксперт также рассказал, что тем временем на Токмакском направлении передовые подразделения ВСУ расширили свой клин по направлению на с.Роботино еще на 2 кв. км, оттеснив в юго-восточном направлении передовые подразделения противника. Вероятно, сейчас ВСУ ведут жесткие ближние бои непосредственно в самом с.Роботино, по крайней мере в его северной части.

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