Военный Евгений Карась рассказал, что сейчас происходит на фронте. Об этом защитник сообщил на "Фабрике новостей".

"Фронт двигается медленно, но очень сильно перемалывается враг. Очень много у них потерь среди артиллерии, а также ПВО, контрбатарейные радары, что для них большая трагедия. Начали сейчас РЭБ выбивать. Ну и по личному составу, за первый месяц лета было более 20 тысяч погибших, что является четвертым по рейтингу месяц за всю войну. Это тоже немало, потому что мы наступаем и у нас должны были быть большие потери, а у них меньше, ведь они в обороне. Тем не менее они несут большие потери и они перебросили бригаду с Херсонского направления, которая закреплена на второй линии обороны, но уже находится на первой", - рассказал военный.

Защитник добавил, что Россия уже использует резервы, а Украина еще свои не трогала. А благодаря контролю артиллерией ВСУ может обрезать уже снабжение от Мелитополя до Мариуполя. Военный отметил, что в обязательном порядке Украина сможет перерезать сухопутный коридор во время своего контрнаступления. О Крыме пока говорить сложно, но снабжения враг по сухопутной части потеряет и ВСУ достигнет своих целей.

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