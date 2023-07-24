Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж сообщил, что происходит на фронте. Об этом он рассказал в интервью на канале "Сейчас".
"В первую очередь нужно отметить, что Путин действительно терпит поражение по ряду направлений, особенно по югу мы движемся. Да, поэтапно, но преодолеваем линии обороны, заходим с флангов, а это угроза Крыму", - рассказал специалист.
Эксперт добавил, что из-за этого Россия наносит ракетные удары, чтобы заставить Запад сесть Украину за стол переговоров и принять условия Кремля по зерновой сделке. Путин хочет получить транзит аммиака таким образом и снятие некоторых санкций из Россельхозбанка. При этом не стоит забывать, что Украина обеспечивает 45% зерна для бедных стран при поддержке ООН. Еще 40% Украина отдает Китаю, а остальное зерно получает Турция, которая перепродает его.
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Поэтому Россия бьет в больную точку для Европы и ООН. Таким образом могут формироваться новые миграционные потоки в страны Евросоюза из стран, которые получали от Украины зерно. Также Россия подрывает свои договоренности с Китаем, который заинтересован в получении зерна от Украины по программе, которая работала.
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