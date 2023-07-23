На Юге Украины тремя основными локациями самых ожесточённых боевых действий остаются Пятихатки, Работино и Старомлиновка Запорожской области. Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Так, возле Старомлиновки российскому командованию доставляет серьёзные беспокойства контроль северного сектора Старомайорского. Очевидно, что ресурсом полка село оккупантам не удержать. В начале июля 5-й общевойсковой армии даже пришлось тянуть ресурс 49-й ОВА, зона ответственности которой левобережная Херсонщина, для усиления в районе Мокрых Ялов своих позиций, но не помогло. Также успехи у Сил обороны Украины есть в районе Приютного.

В районе Работино ВСУ не бьют в лоб, а охватывают очень сложный опорник, поступательно выходя на высоты, поскольку нам не так нужно село, как территории вокруг него. Сразу за ним начинается основная линия обороны противника, которая в большей части размещена в низине, поэтому наш выход на господствующие высоты, как подчеркнул Александр Коваленко, ознаменуется очередными рекордами потерь оккупантов.

Пятихатки, по мнению эксперта, сейчас играют роль, очень схожую с Бахмутом, только в несколько иной ипостаси: они на себя тянут ресурс российских оккупационных войск, пытающихся отбить данное село. Основной донор ресурса - Васильевка, которая является вершиной оборонного треугольника Васильевка-Токмак-Мелитополь.

"На Юге продолжается неспешная, очень осторожная, но поступательно продвигающаяся освободительная операция. При этом фиксируется повсеместное обескровливание РОВ. Обе цели, продвижение и истощение врага - достигаются. Резервов РОВ для сопротивления не достаточно, оборона продавливается", — добавил военный обозреватель.

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