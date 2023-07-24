Минувшей ночью Одесчина пережила почти 4-х часовую атаку дронами "Shahed-136".

Она была направлена ​​на портовую инфраструктуру Дуная, пишет Politeka.net со ссылкой на ОК «Юг».

Есть сбития, но, к сожалению, есть и попадания.

«В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар», - рассказали в ОК «Юг».

Пожар был оперативно ликвидирован.

На данный момент известно о шести пострадавших работниках порта.

"В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых - в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое - с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме", - сообщили в Одесской ОВА.

Также появились кадры последствий очередной подлой атаки.

Тем временем стало известно о новых атаках на Херсонщину.

Так, по данным Херсонской ОГА, за минувшие сутки противник совершил 58 обстрелов, выпустив 325 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», авиации, танков, ПТРК и БПЛА.

По Херсону враг выпустил 10 снарядов. Из-за русской агрессии 1 человек получил ранения.

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