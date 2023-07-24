Минувшей ночью Одесчина пережила почти 4-х часовую атаку дронами "Shahed-136".
Она была направлена на портовую инфраструктуру Дуная, пишет Politeka.net со ссылкой на ОК «Юг».
Есть сбития, но, к сожалению, есть и попадания.
«В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар», - рассказали в ОК «Юг».
Пожар был оперативно ликвидирован.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Много жертв и пострадавших: враг ударил кассетными боеприпасами по гуманитарному штабу, детали обстрелов
"Это реально очень много": россияне рванули в новое наступление, чтобы сорвать планы ВСУ на Юге
"Потеряла весь шарм с дедом Потапом": Каменских попала в неловкую ситуацию из-за домашнего фото
Плохие новости из Бахмута, россияне успешно контратаковали: что сейчас происходит вокруг города
На данный момент известно о шести пострадавших работниках порта.
"В больницу области госпитализировали четырех раненых, один из которых - в состоянии средней степени тяжести, ближе к тяжелому. Врачам удалось стабилизировать пациента. Остальные трое - с легкими осколочными ранениями и ушибами тела. Всем была оказана медицинская помощь в полном объеме", - сообщили в Одесской ОВА.
Также появились кадры последствий очередной подлой атаки.
Тем временем стало известно о новых атаках на Херсонщину.
Так, по данным Херсонской ОГА, за минувшие сутки противник совершил 58 обстрелов, выпустив 325 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», авиации, танков, ПТРК и БПЛА.
По Херсону враг выпустил 10 снарядов. Из-за русской агрессии 1 человек получил ранения.
Последние новости Украины:
Оккупанты ночью подло атаковали Одесчину, есть попадания.
Ранее стали известны подробности удара по Крымскому мосту.